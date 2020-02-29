Türkiye Kütahya'da 3 çocuğu itfaiye kurtardı

Kütahya'da 3 çocuğu itfaiye kurtardı

Türkiye

Kütahya'da 3 çocuğu itfaiye kurtardı

Kütahya'da, Afgan uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

29 Şubat 2020, Cumartesi 14:12 Son Güncelleme:
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Kütahya'da Gaybiefendi Mahallesi Ahmet Akalın Sokak'ta, 3 çocuklu Afgan ailenin kaldığı evdeki buzdolabında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden mahalle sakinleri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangın sırasında evde yalnız olan ve dumandan etkilenen 2, 4 ve 7 yaşlarındaki 3 kardeşi sağlık ekiplerine teslim etti.

3 çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

DHA

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