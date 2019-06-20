Olay, Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 genç arasında bilinmeyen nedenden ötürü tartışma çıktı.

Sözlü tartışmaya kavgaya dönüştü. Sopa ve kemerin kullanıldığı kavgada bir genci iki kişi dövdü.

O ANLAR KAMERADA

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, duruma müdahale etti.

Kavgada yaralanan 2 genç ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sopa ve kemerin kullanıldığı kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA (İHA)