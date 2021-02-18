Kütahya’da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Dumlupınar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Allıören köyünde Kovid-19 pozitif vaka ile temaslı sayısının arttığı belirtildi. Salgının yayılmasını ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla tedbirler alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Allıören köyümüzde Kovid-19 pozitif vakalarındaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı nedeniyle bulaşın yayılım hızının düşürülmesi amacıyla 10 gün süre karantina uygulaması başlatılmıştır." Açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında kanunun ilgili maddesi gereğince adli işlem yapılacağı bildirildi.

AA