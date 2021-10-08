Türkiye Kütahya’da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Kütahya’da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Türkiye

Kütahya’da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Kütahya´nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, havadan ve yerden yapılan müdahale ile yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.

08 Ekim 2021, Cuma 22:02 Son Güncelleme:
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Değirmisaz demiryolu hattında 5 ayrı noktada başladığı tespit edilen yangın hakkında bilgi veren Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, "Yangına 5 helikopter, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 16 ilk müdahale aracı, 1 ambulans, 6 itfaiye, 18 teknik eleman ve 81 orman işçisi müdahale ediyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 4 hektar civarında bir alanda etkili oldu. Bu hatta daha önceki yıllarda da yangın çıktığını biliyoruz. Ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Yangın haberini alır almaz helikopterlerimizle müdahalemizi ettik" dedi. O

"5 ayrı noktada başladı"

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, akşam saatlerinde çıkan yangının erken müdahaleyle büyümesinin önüne geçildiğini söyledi. Keskin, "Yangın, Değirmisaz tren hattı güzergahında 5 ayrı noktada başladı. Yangın ihbarının hemen ardından bölgeye giden arazözlü ekiplerimiz karadan, 4 helikopter havadan yangına müdahale etti. Havanın kararmasıyla helikopterler çalışmalarını tamamlayarak bölgeden ayrıldı. Yaklaşık 4 hektar alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alındı." diye konuştu. Keskin, yangının tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

AA-DHA

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