Türkiye Kütahya'da deprem! Kütahya'da peş peşe deprem oldu

Kütahya'da deprem! Kütahya'da peş peşe deprem oldu

Türkiye

Kütahya'da deprem! Kütahya'da peş peşe deprem oldu

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde depremler oldu. Kütahya’daki iki deprem 3 saat arayla meydana geldi. Kütahya'daki depremlerin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Kütahya Altıntaş ilçesindeki depremler çevre illerden de hissedildi.

23 Şubat 2022, Çarşamba 08:52 Son Güncelleme:
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Son depremler...Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 3.2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre ilk deprem Altıntaş ilçesi Saraycık köyünde saat 03.06'da yerin 10.76 kilometre derinliğinde, 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Yine Altıntaş ilçesine bağlı Aydınlar köyünde saat 06.12'de yerin 15.09 kilometre derinliğinde, 3.2 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadığını öğrenildi.


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