Türkiye Kütahya'da hasta yakınlarından doktora darp: 4 gözaltı

Kütahya'da hasta yakınlarından doktora darp: 4 gözaltı

Türkiye

Kütahya'da hasta yakınlarından doktora darp: 4 gözaltı

Kütahya'da hastane koridorunda 'omuz atma' nedeniyle ortalık gerildi ve tartışma yaşandı. Olayın ardından doktor B.O.'yu darbettiği gerekçesiyle 3 hasta yakını ve polise mukavemetten 1 kişi, gözaltına alındı.

31 Ocak 2022, Pazartesi 15:50 Son Güncelleme:
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Polikliniği önünde meydana gelen olayda, hasta yakını F.E., koridorda karşılaştığı doktor B.O.'ya, iddiaya göre, yanından geçtiği sırada omuz attı. 

İkili arasında çıkan tartışma, F.E.'nin yanındaki arkadaşları N.K. ve O.Ö.'nün de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Doktor B.O., ihbarla gelen polis ekiplerine, kendisini darbettikleri gerekçesiyle hasta yakınlarından şikayetçi oldu. 



Bunun üzerine F.E., O.Ö. ve N.K. gözaltına alındı. Bu sırada koridordaki H.K. ise 3 arkadaşının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Polise hakaret ederek, mukavemette bulunan H.K. de gözaltına alındı. 

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, ifadeleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)

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