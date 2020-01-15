Kütahya’da kargaların gökyüzündeki dansı büyüledi

Kütahya Tavşanlı'da yüzlerce karganın oluşturduğu hareketler, ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Kenti kaplayan kar ve sis üzerinde uyum içinde uçan kargalar, izleyenleri adeta büyüledi.

Kargaların dakikalarca süren görsel şölenini izleyen vatandaşlar, fotoğraf çekip o anları ölümsüzleştirdi.

İşte ortaya çıkan kartpostallık görüntüler...

KÜTAHYA (AA)