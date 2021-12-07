Türkiye Kütahya’da Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

Kütahya’da Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

Türkiye

Kütahya’da Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde jandarmanın bir araziye düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi.

07 Aralık 2021, Salı 01:00 Son Güncelleme:
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, bir şahsın Çavdarhisar ilçesinde kiraladığı arazide bulundurduğu mezar steli satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce şüphelinin kiraladığı araziye düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 1 adet mezar steli ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA (İHA)

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