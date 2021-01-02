Türkiye Kütahya'da yaban domuzlarında rastlandı! Bulaşma riskine karşı uyarı yapıldı

Kütahya'da yaban domuzlarında rastlandı! Bulaşma riskine karşı uyarı yapıldı

Türkiye

Kütahya'da yaban domuzlarında rastlandı! Bulaşma riskine karşı uyarı yapıldı

Kütahya’da avcılar tarafından vurulan yaban domuzlarında şap hastalığı belirtileri görüldüğü bildirildi.

02 Ocak 2021, Cumartesi 19:08 Son Güncelleme:
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde Kütahya’da avcıların vurduğu yaban domuzlarında şap hastalığı belirtilerinin görüldüğü ifade edildi. Hastalığın bulaşma riskine karşı dikkatli olunması için uyarıda bulunulan açıklamada, şunları kaydedildi: "Yabani hayvanlardan alınan numune laboratuvara gönderilecektir. Bilindiği üzere şap hastalığı tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülmektedir. Dönem dönem yaban hayatı kaynaklı şap hastalığı evcil çift tırnaklı hayvanlarımıza da bulaşabilmektedir. İlimizdeki tüm büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanmış olsa da farklı şap virüsü olma ihtimaline karşı yetiştiricilerimizin hayvanlarını bu dönemde meraya çıkarmamaları ve ahır ve ağıllarını sık sık dezenfekte ederek önlem almaları gerekmektedir."

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Dumlupınar Avcılık Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit de hastalıkla ilgili şüpheli bir durumla karşılaşıldığında avcıların, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçmesi çağrısında bulundu.

AA

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