Türkiye Kütahya'daki 6 orman yangınının 5'i yıldırımdan çıktı

Kütahya'daki 6 orman yangınının 5'i yıldırımdan çıktı

Türkiye

Kütahya'daki 6 orman yangınının 5'i yıldırımdan çıktı

Kütahya'da son iki günde çıkan 6 orman yangınından 5'inin yıldırım düşmesinden kaynaklandığı bildirildi.

10 Ağustos 2020, Pazartesi 00:03 Son Güncelleme:
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Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, 6 ayrı noktada çıkan orman yangınlarının ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yayılmadan söndürüldüğünü söyledi.

Yangınlarda yaklaşık 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğünü belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Dünden beri Hisarcık ilçesi yakınlarında, Gediz ilçesinde Karaardıç mevkisinde, Simav ilçesinde Sazak mevkisinde ve Emet ilçesindeki Eğrigöz dağında iki noktada yıldırım düşmesinden kaynaklı orman yangınları çıktı. Pazarlar ilçesinde çıkan orman yangınının da sebebi araştırılıyor. Ormanlardaki yangın gözetleme kulelerinden yangın çıktığının haber verilmesinin hemen ardından harekete geçen ekiplerimiz hızlı şekilde müdahale ederek alevlerin yayılmasını engellediler."

AA


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