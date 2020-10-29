Türkiye Kütahya'nın Emet ilçesinde ev ziyaretleri süresiz yasaklandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde ev ziyaretleri süresiz yasaklandı

Türkiye

Kütahya'nın Emet ilçesinde ev ziyaretleri süresiz yasaklandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Korona virüs vakalarının artması ev ziyaretleri, özel günler, akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi faaliyetleri süresiz yasakladı.

29 Ekim 2020, Perşembe 13:08 Son Güncelleme:
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Türkiye’de insanları bir araya getiren misafirlik, akraba ziyaretleri, düğün, mevlit gibi etkinlikleri ilk yasaklayan ilçelerden olan Kütahya’nın Emet ilçesinde, yasaklar süresiz uzatıldı.

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Alınan yeni kararlar hakkında açıklama yapan Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ''Daha önce alınan ve 14 Ekimden itibaren vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği etkinliklerin 15 günlüğüne yasaklandığı kararı süresiz uzattık.

Yaşanan sürecin sağlıklı yürütülmesi adına bu etkinliklerin 28 Ekim 2020 tarihinden itibaren sınırlandırılmasına (Nikah ve merasimlerin daha önceden belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmasına) karar verilmiştir '' dedi.

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