Sağlık açısından ve bakımlı olmak için tırnaklarda bulunan kütiküllerin kesilmesi önerilebilir. Ustalıkla kesilen kütiküller sayesinde tırnaklar estetik açısından da çok güzel görünecektir. Bunun yanı sıra tırnak eti, tırnak yatağını çeşitli enfeksiyonlara karşı korumaktadır.

KATİKÜL NEDİR?

Aslında tırnak etleri bir nevi kütikül görevi görmektedir. Kütikül aslında tırnak diplerini koruyan bariyer görevi görmektedir. Kütiküller aslında tırnak etleridir.

Tırnak etleri ise bazı durumlarda estetik açısından kesilebilir. Kütikül kesimi sırasında tüm aletlerin de steril ve hijyenik olması gerekmektedir. Sağlık açısından kütikül kesme işlemi doğru bir biçimde yapılmalıdır. Tırnak etlerinin kesilmesi durumunda çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Özellikle de kütikül kesiminde ölü hücrelerin yanı sıra canlı hücreler de zarar görebilir. O nedenle klasik manikür yapılırken tırnak etleri yani kütiküller de özenli bir şekilde temizlenmelidir. Tırnakların yalnızca yanında yer alan şeytan tırnakları da kesilmelidir.

KATİKÜL NASIL TEMİZLENİR?

Tırnaklardaki kütikül temizlenirken her bir detaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle de kullanılan her türlü araç ve gerecin steril olması gerekir. Öncelikle kütikül bölgesinde şekle uygun kavisli olan kenarlar bir itici ile dikkatli şekilde ittirilir. Bu işlem esnasında keskin iticilerden mutlaka uzak durulmalıdır. Ayrıca sonrasında 45 derece açısal bir itme hareketi ile çalışılmalıdır. Alet düz tutulur ise etkisiz olabilir. Kütikül kesilirken kullanılan alet mutlaka doğru bir açı ile tutulmalıdır. Bu sayede tırnak plağının zarar görmesi de önlenmiş olacaktır.

Tırnaklarda bulunan yan çeperin etrafında bulunan inatçı kütiküllerin çıkarılması için itici aletin keskin olan tarafı kullanılır. Kalan tüm kütikül ve şeytan tırnağı ise manikür makası ya da pens kullanılarak ayrıntılı bir şekilde temizlenir. Makas alındıktan sonra mutlaka doğru zamanlarda temizlenmesi sağlanmalıdır. Kütikül kesilirken makas derinin kıvrımına yaslanır. Bıçak ise yukarı bakacak şekilde durur. Kullanılan kütikül kesme aletleri ile birlikte kütiküllerin çekilmemesi gerekmektedir. Kütikül temizlenirken yüksek kaliteli bazı aletler kullanılmalıdır. Aksi takdirde kötü aletler tırnağa zarar verebilir.

TIRNAK ETLERİNİ ALMAK ZARARLI MIDIR?

Günümüzde son yıllarda pek çok kadın tırnak etlerini aldırmayı tercih ediyor. Daha güzel bir tırnak görünümü oluşturmak isteyen kişiler çoğu zaman tırnak etlerini alırlar. Tırnak etlerinin alınması ise bazı sorunları da ortaya çıkarabilir. Tırnak etlerini almak aslında tırnakların güçsüzleşmesini ve incelmesini de sağlayacaktır. Sağlıksız bir şekle giren tırnaklarda kalıcı hasarlar da ortaya çıkabilir. Bunun yaşanmaması için ise manikür sırasında oldukça nazik ve dikkatli davranılmalıdır. Bu sayede tırnak etlerinin doğru kesilmesine de dikkat edilmelidir.

TIRNAK KATİKÜL TEMİZLİĞİNDE NELERE DİKKAT EDİLİR?

Tırnaklarda bulunan kütiküller temizlenirken kullanılan tüm ürünlerin kaliteli olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle manikür işlemi sırasında tırnak eti temizleyicileri de özenli şekilde kullanılmalı. Likit tırnak temizleyicileri kullanıldığında tırnakların suda bekletilmesine gerek kalmayacaktır. Bakımlı ellere sahip olunması için tırnak kütikülleri de doğru bir şekilde temizlenmelidir.

KATÜKÜL TEMİZLİĞİNDE NE YAPILMALIDIR?

Tırnakların kütikülleri temizlenirken çok dikkatli ve özenli davranılması gerekmektedir. Tırnakların genel sağlığı için tırnak etlerinin geriye ittirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde tırnak etlerinin ve tırnakların da yapısı bozulmadan kalabilir. Düzenli tırnak bakımı bakıldığında tırnaklar daha sağlıklı ve dayanıklı olacaktır. O nedenle kütikül temizliğinde tüm aletler hazırlandıktan sonra işlem uygun şekilde yapılmalıdır.