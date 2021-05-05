Kayropraktik, omurga sistemini ve sinir sisteminin duruşunu düzeltmek adına kullanılmakta olan bir tedavi yöntemi. Omurga manipülasyonu olarak da bilinen bu prosedürün amacı, omurga hareketini ve vücudun fiziksel işlevini iyileştirmek. Bu tedavi tarzı aslında sinir sistemi veya kas iskelet sistemi bozukluklarının cerrahi olmayan tedavisine yönelik. En önemli nokta ise bu tedaviyi alanında uzmanlaşmış kişilere yaptırmanız, aksi taktirde olumsuz durumlarla karşılaşma ihtimaliniz olabilir. Peki Kayropraktik tedavi nedir nasıl yapılır? Kayropraktik tedavi kimlere uygulanır? Detayları Kayropraktik Uzmanı Mehmet Toprak anlattı.