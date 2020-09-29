Kutlu Özdemir: Pandemide iş dünyası iyi bir sınav verdi

Özdemir Group Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Özdemir, “En gelişmiş devletleri bile sarsan salgında, Türkiye'nin iş dünyası çok iyi bir sınav verdi. Şimdi pandemide toplumsal uyum süreci devam ediyor. Kabul etmeliyiz ki bu hayatımızın bir parçası. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum” dedi.

Özdemir Group Başkanı Kutlu Özdemir, salgındaki normalleşme sürecinde ekonomik veriler ışığında bazı öngörülerde bulundu. İş dünyasının pandemi döneminde çok iyi bir sınav verdiğini vurgulayan iş insanı Özdemir, “Pandemide 5 aylık süreçte satışlar birden düştü. Bu dönemde devletin destekleri ile ayakta kalmayı başaran iş dünyası, normalleşmeye başladığımız dönemde de ek tedbirlerle ve pratik çözümlerle toparlanmaya başladı. Bazı iş verenler uzaktan çalışma modeline hemen entegre olarak işlerinin devamını sağladı.

Bazıları vardiyalı çalışma sistemine geçerek bu zorlu dönemi atlatmayı başardı. İlk iki çeyrekteki ekonomik küçülme oranları moralleri bozmamalı. En gelişmiş devletleri bile sarsan salgında Türkiye'nin iş dünyası çok iyi bir sınav verdi. Şimdi pandemide toplumsal uyum süreci devam ediyor. Kabul etmeliyiz ki bu hayatımızın bir parçası. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.

"Ekonomi çevreleri, ekonomik beklentilerde olumlu bir tablo çiziyor"

Özdemir, “2020 yılının ilk iki çeyreğindeki ekonomik verilerde pandeminin ve döviz kurunun etkisiyle olumsuz bir tablo görüyoruz. Örneğin; ikinci çeyrekte Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 9,9 daraldı. İmalat sektörü yüzde 16,5, hizmetler sektörü de yüzde 25 küçüldü. Pandemi, market alışverişlerini artırdı. Bu sebeple ikinci çeyrekte tarım sektöründe yüzde 4'lük büyüme gördük.

İkinci çeyrekte en çok zarar görenler, ihracat yapanlar oldu. İhracatımızda yüzde 35'lik bir azalma dikkat çekti. Ancak tüm bunlara rağmen ekonomi çevreleri, üçüncü ve dördüncü çeyrek için ekonomik beklentilerde olumlu bir tablo çiziyor. Yeni normal dönemle birlikte imalat sanayinde kapasite kullanımı oranı yüzde 73'lere kadar yükseldi. Aynı şekilde hizmetler sektöründe hızlı bir toparlanma göze çarpıyor. Perakende ticarette yukarı yönlü bir hareketlenme var” sözlerini kaydetti.

"Güçlü bir toparlanma olacağını öngörebiliriz"

2019 yılı dördüncü çeyrekte GSYH'nin yüzde 6 oranında büyüdüğünü hatırlatan Özdemir, “2020 yılının ikinci çeyreğinde ekonomide yüzde 9,9 daralma oldu. Ancak kamu bankalarının uygun faizle kredi olanaklarını genişlemesi, daralmanın hızını biraz azalttı. Almanya'da bile ikinci çeyrekte yüzde 10 daralma oldu. Şimdi toparlanmaya başladık. Üçüncü çeyrekte 'V' tipi toparlanma bekleniyor. Reel Kesim Güven Endeksi tekrar şubat ayında kaydedilen 106 puanın üzerine çıktı.

Tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82 oldu. Ekonomi otoriteleri, üçüncü ve dördüncü çeyrekte tahminlerin ötesinde veriler bekliyor. Tüm bunları değerlendirdiğimizde, üçüncü ve dördüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma olacağını öngörebiliriz. Tabii olağanüstü ekonomik gelişmeler olursa daha farkı tabloları konuşmamız gerekebilir” ifadelerini kullandı.

“2020 verileri 2021 verilerini etkileyecek”

2021 yılı için büyüme ve yatırım beklentilerini de değerlendiren iş insanı Özdemir, hükümetin Yeni Ekonomi Programı'nda 2021 yılında büyüme oranının yüzde 5, enflasyonun da yüzde 6 olarak öngörüldüğünü hatırlattı. 2020'de öngörülemeyen salgın sebebiyle ortaya çıkan ekonomik verilerin 2021'nin ekonomik verilerini de etkileyeceğini belirten Özdemir, önümüzdeki yılın ekonomik tahminlerinde revizyonlar olacağını ifade etti.

Özdemir, iş dünyasının inşaat, yazılım, e-ticaret, gastronomi ve enerji sektörlerine yatırımlarını artıracağına da işaret etti. “2020 iş dünyası için gerçekten zorlu bir dönem oldu” diyen Özdemir, şöyle devam etti: “Haziran 2020 rakamlarına göre işsiz sayısı 4,1 milyon civarında. İşsizlik oranı da yüzde 14'lere yaklaştı. Geçen yıla oranla 2020'de işsiz sayısında yaklaşık 2 milyon artış var. Bu rakamlar iç açıcı değil; ancak hızlı toparlanma ile istihdam oranlarını da hızlı bir şekilde artırabiliriz. Gıda, tekstil ve inşaat sektörlerinde ciddi istihdamlar olabilir.”

“E-ticarete ve e-ihracata daha fazla yatırım yapılmalıdır”

Özdemir, “E-ticareti ve e-ihracatı artırarak yeni bir ekonomik tablo çizebiliriz. Bu sektörler ihracatla daha da büyüyebilir. Perakendeciler e-ihracata yatırım yaparak ekonomik vizyonlarını yurt dışına çevirebilir. Kısa ve orta vadede ihracat operasyonları ile daha hızlı toparlanabileceğimizi düşünüyoruz. Bu sektörler aynı zamanda genç istihdamın artması için de ciddi bir potansiyel barındırıyor. E-ticaret, yazılım, imalat teknolojileri, dijitalleşme ve otomasyonlar Türkiye'ye önemli katma değerler sağlayacaktır. İş dünyasının da bu sektörlere yoğunlaşması gerekir” sözlerine yer verdi.

Dijitalleşme vurgusu

Özdemir, ayrıca şuna dikkat çekti: “Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum; dijitalleşme sürecini tamamlayan işletmeler bu dönemi daha az hasarla atlattı. E-ticaret altyapısı olan firmaların da bu dönemde büyüdüğünü görüyoruz. Bu da gösteriyor ki artık hayatın normalleştiği bu süreçte dijitalleşmeye ve e-ticarete ve e-ihracata daha fazla yatırım yapılması gerekiyor.”

Özdemir Group olarak 2021 yılında 2020'e göre büyüme odaklı ve interaktif stratejik yatırım planlamaları yaptıklarını vurgulayarak inovasyona ağırlık vereceklerini söyleyen iş insanı Kutlu Özdemir, “Yeni nesil uygulamalara odaklanıyoruz. AR-GE bütçelerimizi artırıyoruz. Gençlere yönelik istihdam stratejileri geliştiriyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki bilgi teknolojilerine daha fazla yatırım yapmayı planlıyoruz” sözlerini ifade etti.

İHA