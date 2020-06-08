Kutsal 'Bırak Kırılsınlar' diyor

Kutsal’ın ilk albümünde rock versiyonunun yer aldığı bu bestesinin, bugünlerde akustik versiyonunu yayımlama sebebi, son yıllarda kadına yönelik şiddetin gittikçe daha da artmasına dikkat çekmek. Söz ve bestesi Kutsal’a ait olan Bırak Kırılsınlar’ın, aranjesi ise Rock aranjörü ve gitaristlerinden Serdar Öztop imzası taşıyor. Single’ın masteringi ise, Grammy Ödüllü ses mühendisi Evren Göknar tarafından gerçekleştirildi.

Los Angeles’da ev ortamında çekilen Bırak Kırılsınlar’ın klibi, Mart ayında, İstanbul’da Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirilen, kadın temalı Shenema Kısa Film festivalinde gösterildi. Video klipte; kadın haklarını temsil eden semboller, sloganlar ve dünyanın pek çok ülkesinde gerçekleştirilen kadın eylemlerine yer verildi.