Kutsal 'Bırak Kırılsınlar' diyor
Rock müzisyeni Kutsal, 8 Mart 2020 ’de çıkardığı 'Bırak Kırılsınlar' isimli teklisinde, aile içi şiddete dikkat çekti.
08 Haziran 2020, Pazartesi 15:07 Son Güncelleme:
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Kutsal’ın ilk albümünde rock versiyonunun yer aldığı bu bestesinin, bugünlerde akustik versiyonunu yayımlama sebebi, son yıllarda kadına yönelik şiddetin gittikçe daha da artmasına dikkat çekmek. Söz ve bestesi Kutsal’a ait olan Bırak Kırılsınlar’ın, aranjesi ise Rock aranjörü ve gitaristlerinden Serdar Öztop imzası taşıyor. Single’ın masteringi ise, Grammy Ödüllü ses mühendisi Evren Göknar tarafından gerçekleştirildi.
Los Angeles’da ev ortamında çekilen Bırak Kırılsınlar’ın klibi, Mart ayında, İstanbul’da Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirilen, kadın temalı Shenema Kısa Film festivalinde gösterildi. Video klipte; kadın haklarını temsil eden semboller, sloganlar ve dünyanın pek çok ülkesinde gerçekleştirilen kadın eylemlerine yer verildi.