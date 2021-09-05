Türkiye Kutsi, 20. Yayladağı Geleneksel Çilek Festivali’nde sahne aldı

Kutsi, 20. Yayladağı Geleneksel Çilek Festivali’nde sahne aldı

Türkiye

Kutsi, 20. Yayladağı Geleneksel Çilek Festivali’nde sahne aldı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, 20. Yayladağı Geleneksel Çilek Festivali etkinliklerinde, şarkıcı Kutsi konser verdi.

05 Eylül 2021, Pazar 02:13 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Kutsi, Hükümet Konağı bahçesinde kurulan platformda sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat performans sergileyen şarkıcıya, dinleyenler cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti. Konser, Kutsi’nin sevilen şarkısı "İlan-ı Aşk" ile son bulurken, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın da katılımcılara teşekkür etti.

AA

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