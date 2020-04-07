Şarkıcı Kutsi ile Feyza Çıpa, 2012’de birlikte oynadıkları ‘Huzur Sokağı’ dizisinin setinde aşk yaşamaya başlamıştı. Kutsi bu aşk için kızları Ceylin Ada ve Lila’nın annesi Sinem Bayraktutar’dan 2015’te boşanmıştı. Feyza Çıpa, nikah masasına oturmaya yanaşmayan Kutsi’yi 5 kez terk etmiş ama çift 2017’de barışıp nişanlanmıştı. İki hafta önce birlikte görüntülenen aşıklar “Salgını atlatalım evlenmek istiyoruz. İnşallah yaza düğün olur” demişti. Ancak bu konuşma sırasında Kutsi’nin gönülsüz, Feyza Çıpa’nın da gergin halleri dikkatlerden kaçmamıştı.

Kutsi hep kaçtı

Geçen cuma market alışverişine yalnız çıkan Feyza Çıpa “Artık Kutsi ile aynı arabada bile gezmiyoruz. Evde de sosyal mesafe kuralına uymaya başladık” derken üzgün ve sıkıntılıydı. “Bir sorun mu var?” sorusu karşısında da sessiz kalmayı tercih etmişti. Uzatmalı aşıkların 5 gün önce kavga edip ayrıldığı ortaya çıktı.

Sosyal medyadan “Evet, bitti” açıklamasını yapan Feyza Çıpa “Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum” dedi. Çifte yakın bir kaynak ayrılık nedeniyle ilgili şöyle konuştu: “Evlilik yüzünden tartıştılar. Feyza bir yuva kurmak, anne olmak istiyor. Evlilik fobisi olan Kutsi kaçıyor. Ama Feyza bu kez kararlı. Kutsi’nin telefonlarına bile çıkmıyor. Çok kırgın.”