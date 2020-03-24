Magazin Kutsi ile Feyza Çıpa'nın düğünü iptal oldu

Kutsi ile Feyza Çıpa'nın düğünü iptal oldu

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Kutsi ile Feyza Çıpa'nın düğünü iptal oldu

Kutsi ile nişanlısı Feyza Çıpa alışveriş yapıp evlerine dönerken görüntülendi. Habercilerin düğün tarihiyle ilgili sorusu üzerine Kutsi "Bu salgını milletçe atlatalım, o zaman evlenmek istiyoruz" dedi. Hakan Kırarslan/ POSTA

24 Mart 2020, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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2.5 yıl önce nişanlanan Kutsi ve Feyza Çıpa önceki gün Sarıyer’de bir marketten çıkarken görüntülendi. Aracını eldivenle kullanan Kutsi dışarıya sadece ihtiyaçlarını karşılamak için çıktıklarını söyledi. Habercilerin “Corona salgını nikah tarihinizi etkiledi mi?” sorusuna da şöyle cevap verdi:

“Tabii ki etkiledi. Bu salgını milletçe atlatalım, o zaman evlenmek istiyoruz. İnşallah düğün yaza olur.”

Çağrılara uymadı

Nilperi Şahinkaya da ‘evde kal’ çağrısına uymayarak Bebek Parkı’nda yürüyüş yaptı. Oysaki birçok ünlü sporu evinde yapıyor.


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