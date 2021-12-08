Doktorlar isimli dizi ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kutsi, Star TV ekranlarında çarşamba akşamları seyircini karşısına çıkan Annemizi Saklarken dizisinde Dündar karakterine hayat verecek. Peki, Kutsi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kutsi’nin eşi Sibel Ülker kimdir? İşte başarılı oyuncu hakkında merak edilen detaylar…

KUTSİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Kutsi 1973 yılında Malatya’da dünyaya geldi. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer’den alan oyuncu, yakınları tarafından sesinin güzel bulunması üzerine liseyi bitirdikten sonra şan dersleri aldı. Mimarlık eğitimini yarıda bırakan Kutsi ilk albümünü 2000 yılında çıkardı.

KUTSİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kariyerine ses sanatçılığı ile adım atan Kutsi, Doktorlar dizisinde canlandırdığı Doktor Levent rolü ile büyük beğeni topladı. Projenin sona ermesinin ardından Kutsi, Huzur Sokağı, Kahramanlar, Beyaz Yalan, Zilin Sesi, Kalbimdeki Deniz ve Benim Adım Melek gibi dizilerde rol aldı.

KUTSİ’NİN EŞİ SİBEL ÜLKER KİMDİR?

Kutsi ile hayatını birleştiren Sibel Ülker, Benim Adım Melek dizisinde Seyit Ali karakterine hayat veren çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesidir. Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Sibel Ülker’in 39 yaşında ve İstanbul doğumlu olduğu biliniyor. Sibel Ülker oğlu Poyraz Ar'ın Benim Adım Melek dizisinde rol alması dolayısıyla Kutsi ile tanışmış ve nikah masasına oturmuştu.