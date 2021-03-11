Magazin Kutsi ve Sibel Ülker evlendi

Kutsi ve Sibel Ülker evlendi

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Kutsi ve Sibel Ülker evlendi

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Kutsi, rol aldığı “Benim Annem Bir Melek” dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker’le evlendi.

11 Mart 2021, Perşembe 08:53 Son Güncelleme:
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Uçankuş TV’nin haberine göre çift dizinin çekimlerinin yapıldığı Gaziantep’te 1 hafta önce nikâh masasına oturdu. Sessiz sedasız evlenen Kutsi ve Sibel Ülker’in nikâhını ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.

Sibel Ülker'in Kutsi ile yer aldığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması aşkı ortaya çıkarmıştı.

Kutsi'nin sekiz yıl birliktelik yaşadığı Feyza Çıpa ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra Sibel Ülker’le nikah masasına oturması sevenlerini şaşırttı.

AYRILIĞI ÇIPA DUYURMUŞTU

Feyza Çıpa, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuş "Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum" demişti.

Feyza Çıpa, ihanet iddiaları hakkında ise, "Bu konu hakkında artık konuşmak istemiyorum. Sebep aldatılma değil" şekline yanıt vermişti.

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