Sevdiklerinizle güzel anılar biriktirirken ufak detaylarla sofralarınıza da güzel sunumlar katabileceğiniz, tadına doyum olmayan ve lezzeti unutulmayan kütük pasta yapımı oldukça pratik. Eğer "kütük pasta tarifi, kütük pasta nasıl yapılır" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

Kütük pasta tarifi

Kütük pasta malzemeleri

- 1/4 su bardağı kakao

- 1/3 su bardağı un

- Çok az tuz

- 4 adet büyük boy yumurta (oda sıcaklığında)

- 1/2 su bardağı toz şeker

- 4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağ

Kütük pasta iç kreması için:

- 1 su bardağı sıvı krema (soğuk)

- 1/3 su bardağı pudra şekeri

- 1 tatlı kaşığı vanilya

Kütük pasta ganaj kreması için:

- 1/2 su bardağı krema

- 2/3 su bardağı bitter çikolata parçaları

- 1 yemek kaşığı süt

Kütük pasta yapılışı

İlk olarak fırını 230 dereceye ayarlayın. Fırın tepsisini yağlayıp her yerine iyice yayın. Üzerine pişirme kağıdı serin. Orta boy tencerenin 1/4 'ü kadarına su koyun ve ocakta orta ateşte hafif kaynamasını bekleyin. Bir kaseye kakao, un, tuzu koyup iyice karıştırın. Isıya dayanıklı büyük bir kaseye yumurtaları ve şekeri koyun ardından içi su dolu olan tencerenin içine oturtun. El mikseriyle sürekli çırpın (benmari usulü). Çırptıkça rengi açılacak ve kabaracak. Ilıyan karışımı tencereden alın ve mikserle 3 dakika daha çırpmaya devam edin. Zaman kaybetmeden tereyağını ekleyin ve spatula yardımıyla hafif karıştırarak kakaolu karımı eleyerek içine ekleyin. Bu aşamada çırpma teli kullanmayın yoksa karışım söner. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra hemen fırın tepsisine dökün ve spatula yardımıyla her yere eşit şekilde yayıp fırına verin. 5 - 6 dakika piştikten sonra fırından çıkartın. İki elinizle yağlı kağıdın uçlarından tutup keki tezgaha alın. Üzerine bir tane temiz yağlı kağıt örtün ve iki yağlı kağıdı bir arada tutarak hızlıca ters çevirin. Elinizle yavaşça yağlı kağıdı kekinden sıyırın ve atın.

İç kremasını hazırlamak için bütün malzemeleri ekleyin ve kabarıp sertleşene kadar çırpın. Kekin içerisine kremayı sürün ve rulo şeklinde sıkıca sarın. Izgara tel üzerine koyun.

Ganaj'ı hazırlamak için orta boy tencereye kremayı koyun ve kaynayana kadar ısıtın. Ocaktan alın ve çikolataları ekleyin. Eriyene kadar çırpma teli ile karıştırın. En son sütü ekleyin. Buzdolabında soğumaya bırakın. Tamamen soğuduğunda ve sertleştiğinde mikserle hafif rengi açılıp pasta kreması kıvamını alana kadar çırpın. Rulo pastanızın çeyreklik kısmını bir bıçakla kesin ve kalan kısmının kenarına kesik kısmı dışa bakacak şekilde yapıştırın. Kremanızla tüm pastayı kaplayın ve bir çatalın tersiyle kütük şeklini verin. Süslerken kokina, kozalak kullanabilirsiniz ve pudra şekeri serpip kar yağmış görüntüsü verebilirsiniz.

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