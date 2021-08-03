Kutup ayıları eriyen buzullardan zehirleniyor

Lancaster Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, kozmetik ürünlerinde ve yapışmaz tavalarda kullanılan kimyasal, küresel ısınma nedeniyle kutup ayılarının zehirlenmesine yol açıyor. Bu kimyasallar, üretim tesislerinden havaya salınıyor ve rüzgarlarla Kuzey Kutbu'na taşınarak buzullarda birikiyor. Küresel ısınma nedeniyle artan sıcaklıklar buzulların erimesine ve buzullarda saklı kalan bu kimyasalların okyanusa akmasına neden oluyor. Okyanuslardaki besinleri tüketen canlılar, kimyasalları vücutlarına alarak zehirleniyor. Poli ve perfloroalkil maddeler (PFAS), doğada parçalanmayan kimyasallardır.

Uzmanlar, Avrupa'nın yoğun nüfuslu bölgelerinden binlerce mil uzakta bulunan Barents Denizi'nden alınan örnekleri inceledi. Zehirli kimyasalların konsantrasyonunun, Kuzey Denizi'nde gözlemlenen konsantrasyonun iki katına kadar çıktığını buldular.

Araştırmacılar bu kimyasalların kutup ayılarının hormon sistemini bozduğuna dair kanıtlar elde etti.

İNSANLARI DA ETKİLİYOR

Zehirli kimyasallar insanları da etkiliyor. İnsanlarda karaciğer hasarı, doğum kusurları, kanser ve bozulmuş bağışıklık dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorunu PFAS kimyasallarıyla alakalı.







