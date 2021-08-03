Doğa Kutup ayıları eriyen buzullardan zehirleniyor

Kutup ayıları eriyen buzullardan zehirleniyor

Doğa

Kutup ayıları eriyen buzullardan zehirleniyor

Kutup ayılarının insan tüketimine bağlı zehirlendiği ortaya çıktı. Buna göre kozmetik, yanmaz tava, paketleme, temizlik gibi ürünlerde kullanılan zehirli kimyasallar havaya karışıyor. Hava kutuplara ulaşıyor, burada buzullara hapsoluyor. Buzullar eridikçe de açığa çıkıyor. Kutup ayıları da avlandıkları balıklar aracılığıyla doğada yok olmayan bu kimyasallara maruz kalıyor. Bazı kutup ayılarının hormon dengeleri bu kimyasallardan etkilendi.

03 Ağustos 2021, Salı 11:08 Son Güncelleme:
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Lancaster Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, kozmetik ürünlerinde ve yapışmaz tavalarda kullanılan kimyasal, küresel ısınma nedeniyle kutup ayılarının zehirlenmesine yol açıyor. Bu kimyasallar, üretim tesislerinden havaya salınıyor ve rüzgarlarla Kuzey Kutbu'na taşınarak buzullarda birikiyor. Küresel ısınma nedeniyle artan sıcaklıklar buzulların erimesine ve buzullarda saklı kalan bu kimyasalların okyanusa akmasına neden oluyor. Okyanuslardaki besinleri tüketen canlılar, kimyasalları vücutlarına alarak zehirleniyor. Poli ve perfloroalkil maddeler (PFAS), doğada parçalanmayan kimyasallardır.

Uzmanlar, Avrupa'nın yoğun nüfuslu bölgelerinden binlerce mil uzakta bulunan Barents Denizi'nden alınan örnekleri inceledi. Zehirli kimyasalların konsantrasyonunun, Kuzey Denizi'nde gözlemlenen konsantrasyonun iki katına kadar çıktığını buldular.

Araştırmacılar bu kimyasalların kutup ayılarının hormon sistemini bozduğuna dair kanıtlar elde etti.

İNSANLARI DA ETKİLİYOR

Zehirli kimyasallar insanları da etkiliyor. İnsanlarda karaciğer hasarı, doğum kusurları, kanser ve bozulmuş bağışıklık dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorunu PFAS kimyasallarıyla alakalı.


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