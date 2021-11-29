Doğa Kutup ayıları timsah gibi avlanıyor

Kutup ayıları timsah gibi avlanıyor

Doğa

Kutup ayıları timsah gibi avlanıyor

Norveç’te kutba yakın bölgede geyik avlarken görüntülenen kutup ayısı, iklim krizinin yarattığı ekolojik dengesizliğin son örneği oldu.

29 Kasım 2021, Pazartesi 08:16 Son Güncelleme:
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Norveç’in Kuzey Kutbu’na bin kilometre mesafedeki Svalbard bölgesinde kaydedilen görüntü, bilim dünyasını şoka uğrattı. Zira bir kutup ayısı, suyun içinde timsah gibi gizlenerek ren geyiği avladı. Fok, balık gibi deniz hayvanlarını avlayan kutup ayılarının kara hayvanlarını avlaması, rastlanan bir durum değil. Dişi ve genç bir kutup ayısı, gözüne kestirdiği geyiği önce suya girmeye mecbur bıraktı. İyi bir yüzücü olan kutup ayısı, geyiği suda yakaladı ve avladı. Suyun içinde öldürmesi 1 dakika sürdü.

KARA HAYVANI

Yaz ayında çekildiği belirtilen bu anlar için uzmanlar şu yorumu yaptı: “Yaz aylarında iklim krizine bağlı olarak buzulların erimesi nedeniyle kutup ayılarının yemek bulması zorlaşıyor. Bu da onları karada arayışa geçmeye ve kara hayvanlarını avlamaya itiyor. Bölgede ren geyiği avlamak da yasak. Bu da ren geyiği nüfusunu artırdı. Kutup ayıları da krize uyum sağlamak için beslenme şeklini değiştiriyor. Ancak kriz hayvanların uyum sürecinden daha hızlı ilerliyor. Yüzyılın sonunda bu bölgede kutup ayısı görmeyebiliriz.”

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