Kutup ayısı | Çocuklar için oyunlar
Çocuklar için Boyama, çizme, kesme gibi beceriler çocuğunuzun iki elini de kullanmasını gerektiren becerilerdir. Bu becerinin zamanında bu oyunlar ile geliştirmek, çocuğun büyüme sürecinde başka diğer işlere de çabuk şekilde adapte olmasına yardımcı olur.
20 Ekim 2021, Çarşamba 10:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çocuklar için oynanan kutup ayısı oyunu çocuğunuzun dikkat yeteneğinin gelişmesini sağlar.
MALZEMELER:
Mavi sulu boya, birkaç
kâğıt, makas, yapıştırıcı, oynar göz
ve renkli kalemler. Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
Kutup ayıları hakkında ne biliyorsun? Peki bir kutup ayısı yapmaya ne dersin? Hadi başlayalım! İlk olarak çocuğunuzla birlikte bir kağıdı mavi sulu boya darbeleri ile doldurunuz. Yani dalgalı bir deniz görüntüsü verdiğinizi düşünün. Diğer kâğıdın üzerine bir büyük çember, küçük çember ve 4 tane bacak çizip kesiniz. Bacakları sıralı bir şekilde büyük daireye yapıştırınız ve büyük daireyi de deniz olan kâğıda yapıştırınız. Küçük daireye ise kutup ayısının suratını çiziniz ve oynar gözleri yapıştırınız. Son olarak küçük daireyi de büyük dairenin ortasına yapıştırdıktan sonra kutup ayısı hazır!