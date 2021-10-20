Kutup ayısı | Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için oynanan kutup ayısı oyunu çocuğunuzun dikkat yeteneğinin gelişmesini sağlar.

MALZEMELER:

Mavi sulu boya, birkaç

kâğıt, makas, yapıştırıcı, oynar göz

ve renkli kalemler. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Kutup ayıları hakkında ne biliyorsun? Peki bir kutup ayısı yapmaya ne dersin? Hadi başlayalım! İlk olarak çocuğunuzla birlikte bir kağıdı mavi sulu boya darbeleri ile doldurunuz. Yani dalgalı bir deniz görüntüsü verdiğinizi düşünün. Diğer kâğıdın üzerine bir büyük çember, küçük çember ve 4 tane bacak çizip kesiniz. Bacakları sıralı bir şekilde büyük daireye yapıştırınız ve büyük daireyi de deniz olan kâğıda yapıştırınız. Küçük daireye ise kutup ayısının suratını çiziniz ve oynar gözleri yapıştırınız. Son olarak küçük daireyi de büyük dairenin ortasına yapıştırdıktan sonra kutup ayısı hazır!