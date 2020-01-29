Dünya 'Kutup Ayısı' lakaplı sporcu dondurucu suda yüzdü

'Kutup Ayısı' lakaplı sporcu dondurucu suda yüzdü

Dünya

'Kutup Ayısı' lakaplı sporcu dondurucu suda yüzdü

İngiliz ekstrem yüzücü ve Birleşmiş Milletler Okyanus Savunucusu Lewis Gordon Pugh, iklim değişikliğine dikkat çekmek için -15 derece su sıcaklığında yüzdü.

29 Ocak 2020, Çarşamba 12:03 Son Güncelleme:
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Ekstrem yüzücü ve Birleşmiş Milletler Okyanus Savunucusu İngiliz Lewis Gordon Pugh Antarktika’da -15 derece su sıcaklığında yüzdü. İzleyenleri bile donduran bu etkinlik aslında, Antarktika bölgesinin yaşam alanını korumaya yönelik bir kampanya.

50 yaşındaki maceracı ve doğa tutkunu Pugh'un mavinin en güzel tonlarında gerçekleştirdiği ekstrem yüzme etkinliği adeta görsel şölen yarattı. Kutup kaşifi ve eski denizcilik avukatı olan Pugh aynı zamanda, beş okyanusun hepsinde uzun mesafeli yüzmeyi tamamlayan ilk kişi unvanına da sahip.

'Kutup ayısı' olarak tanınıyor

Kimilerinin elini bile sokamayacağı suda yüzen ekstrem sporcu, birçok üst düzey spor bilimcisi tarafından “kutup ayısı” olarak da anılıyor.

CNN Türk


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