Kütüphane severler, karantinada kütüphaneleri özledi
Covid-19 salgını nedeniyle karantinaya girdiğimizde beri kütüphaneler de kapalı. Kütüphaneseverler, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle kütüphanelere olan özlemlerini gidermek için Edirne'den Kars'a özlemlerini dile getirdikleri bir kampanya başlattı.
22 Mayıs 2020, Cuma 13:24 Son Güncelleme:
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Karantina nedeniyle özlenen yerlerin başında her ne kadar sahiller ve açık hava alanları gelse de, kitapseverlerin özledikleri yerlerin en üst sırasında kütüphaneler var. Türkiye'nin dört bir yanından kitapseverler, kütüphane özlemlerini dile getirmek için bir kampanya başlattı. Edirne'den Kars'a kütüphane üyeleri, kütüphanelere olan özlemlerini videolarla ifade ediyor. Her şehir, videosunun sonunda bir başka şehre selam yolluyor.
https://www.instagram.com/p/CASBohtDzgQ/
https://twitter.com/kutuphaneozlemi/status/1261567059021959169
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Bugüne kadar kampanyaya 20 şehir katıldı. Katılımcıların kimi şiir okudu, kimi yüreklere dokunan şarkı ve türkülerini söyledi, kimi ise enstrümanını çaldı. Eğer siz de kampanyaya destek vermek istiyorsanız, çektiğiniz videoyu ya da duygu ve düşüncelerinizi Twitter, Instagram ve Facebook'ta #KütüphanemiÖzledim etiketiyle paylaşabilirsiniz.