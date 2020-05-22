Kültür & Sanat Kütüphane severler, karantinada kütüphaneleri özledi

Kütüphane severler, karantinada kütüphaneleri özledi

Kültür & Sanat

Kütüphane severler, karantinada kütüphaneleri özledi

Covid-19 salgını nedeniyle karantinaya girdiğimizde beri kütüphaneler de kapalı. Kütüphaneseverler, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle kütüphanelere olan özlemlerini gidermek için Edirne'den Kars'a özlemlerini dile getirdikleri bir kampanya başlattı.

22 Mayıs 2020, Cuma 13:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Karantina nedeniyle özlenen yerlerin başında her ne kadar sahiller ve açık hava alanları gelse de, kitapseverlerin özledikleri yerlerin en üst sırasında kütüphaneler var. Türkiye'nin dört bir yanından kitapseverler, kütüphane özlemlerini dile getirmek için bir kampanya başlattı. Edirne'den Kars'a kütüphane üyeleri, kütüphanelere olan özlemlerini videolarla ifade ediyor. Her şehir, videosunun sonunda bir başka şehre selam yolluyor. 

https://www.instagram.com/p/CASBohtDzgQ/



Siz de paylaşın

Bugüne kadar kampanyaya 20 şehir katıldı. Katılımcıların kimi şiir okudu, kimi yüreklere dokunan şarkı ve türkülerini söyledi, kimi ise enstrümanını çaldı. Eğer siz de kampanyaya destek vermek istiyorsanız, çektiğiniz videoyu ya da duygu ve düşüncelerinizi Twitter, Instagram ve Facebook'ta #KütüphanemiÖzledim etiketiyle paylaşabilirsiniz. 

İlgili Haberler
Kırmızı halı, nasıl kırmızı halı oldu?


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Gizem Şeho
22 Mayıs İkizler burcunda Yeni Ay
Gizem Şeho
Gülüm Dağlı
Aşk 101: Çekirdeklik karantina dizisi
Gülüm Dağlı
Ayça Okay
Müze ve galeriler de dijitalleşiyor, yapay zeka küratörler geliyor!
Ayça Okay
Bengisu Özkes
Şimdiki zamanın modern distopyası korona salgını mı?
Bengisu Özkes
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kırmızı halı, nasıl kırmızı halı oldu?