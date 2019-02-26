Kütüphanesi olmayan okul için 1 haftada 1000 kitap topladılar

Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Konya Yunak ilçesi Kıllar köyünde kütüphanesi olmayan Kıllar Anaokulu ve İlkokulu için kitap kampanyası düzenledi.

Kampanyaya okul öğrencilerinin yanı sıra Gölcük halkı ve Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri de destek verdi.

1 hafta içerisinde bin kitap toplandı. Kitaplar, Yunak Kıllar Köyü Anaokulu ve İlkokulu’na kütüphane yapılmak üzere gönderilecek.

Soner GÜLEZER/DHA