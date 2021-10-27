Kütüphanesiz okul kalmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ’Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesinin tanıtımı Ankara’da Şehit Öğretmen Mehmet Ali Durak Ortaokulu’nda yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı. Proje kapsamında okullarda mevcut kütüphaneler yenilenecek. Kütüphanesi olmayan okullara yeni kütüphaneler yapılacak.
27 Ekim 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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‘EĞİTİMİN KALBİ’
İki ay gibi kısa bir sürede 57 bin 108 okulda kütüphanesiz okul kalmayacağını söyleyen Bakan Özer, “Gerekli tüm kaynakları okullarımıza aktardık” dedi. Emine Erdoğan ise, kütüphane kullanımının öğrencilere sayısız faydası olduğunu belirterek, “Kütüphaneler, eğitimin kalbidir. Projemiz okullarımızda bu kalbin güçlü bir şekilde atmasına vesile olacak” diye konuştu. Anne ve babalara da seslenen Emine Erdoğan, “Çocuklarımızı erken yaşta kütüphanelerle tanıştıralım” dedi.
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