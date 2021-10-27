Kütüphanesiz okul kalmayacak

‘EĞİTİMİN KALBİ’

İki ay gibi kısa bir sürede 57 bin 108 okulda kütüphanesiz okul kalmayacağını söyleyen Bakan Özer, “Gerekli tüm kaynakları okullarımıza aktardık” dedi. Emine Erdoğan ise, kütüphane kullanımının öğrencilere sayısız faydası olduğunu belirterek, “Kütüphaneler, eğitimin kalbidir. Projemiz okullarımızda bu kalbin güçlü bir şekilde atmasına vesile olacak” diye konuştu. Anne ve babalara da seslenen Emine Erdoğan, “Çocuklarımızı erken yaşta kütüphanelerle tanıştıralım” dedi.