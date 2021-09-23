Kültür & Sanat 'Küvetteki Gelinler' çok iddialı

'Küvetteki Gelinler' çok iddialı

Kültür & Sanat

'Küvetteki Gelinler' çok iddialı

Erdal Beşikçioğlu, kurucusu olduğu Tatbikat Sahnesi'nde 'Küvetteki Gelinler' oyununu sahneye koymaya hazırlanıyor.

23 Eylül 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Erdal Beşikçioğlu’nun kurucusu olduğu Tatbikat Sahnesi’nin bu sezon en iddialı oyunu; Beth Graham, Charlie Thomlinson ve Daniela Vlaskali’in yazdığı ‘The Drowning Girls’den Beliz Coşar’ın çevirdiği ‘Küvetteki Gelinler’. Başrollerini Hazal Türesan, Selin Zafertepe ve Naz Göktan’ın paylaştığı oyun, kadına şiddete dikkat çekiyor. ‘Kuvetteki Gelinler’, 6 Ekim’den itibaren Fişekhane’de.

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