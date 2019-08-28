Kuveyt Türk konut ve taşıt kredisi kar oranını düşürdü

Kuveyt Türk, konut finansmanında kâr oranını 1,29'a, araç finansmanında ise 1,39'a düşürdü. Banka kurumsal ve ticari şirketler ile KOBİ'lere yönelik Türk Lirası finansmanında ise tüm vadelerdeki finansman oranlarında 100 baz puanlık indirime gitti.

Kuveyt Türk Katılım Bankası bireylere, işletmelere ve ülke ekonomisine katkı sunmak için finansman oranlarını değiştirdi. Banka bu doğrultuda konut ve araç finansmanlarındaki kâr oranlarını düşürdü, işletmelere yönelik olarak da her vade diliminde indirim gerçekleştirdi.

Bankadan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kâr oranı 1,29'a, araç finansmanı kâr oranını ise 1,39'a düşürüldü. Sigorta ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise konut finansmanında 1,26, araç finansmanında ise 1,36'ya kadar düşürülen kâr oranlarından yararlanabiliyor. Konut finansmanında 120 aya, araç finansmanında ise 60 aya varan vade seçenekleri sunan Kuveyt Türk, bu sayede ev veya araç sahibi olmak isteyen vatandaşların bütçelerine katkı sağlamayı ve reel ekonomiye katkı sunmayı hedefliyor.