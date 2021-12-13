Kuveyt Türk resmen duyurdu! ATM’lerde yeni dönem...

Kuveyt Türk, engelli bireylerin finansal işlemlerini kolaylıkla yapabilmelerine imkân tanıyan çözümler geliştiriyor.

2018 yılında işitme engellilere işaret dilinde hizmet vermeye başlayan Kuveyt Türk, bu kez görme engelliler için ATM’lerinde sesli menü hizmetini hayata geçirdi. Kuveyt Türk’ün ilk etapta 55 ildeki 245 ATM’de kullanıma sunduğu sesli menü fonksiyonuyla uyarılar, yönergeler, müşteri işlemlerine ilişkin istenilen onay, hata mesajları gibi bilgiler müşteri mahremiyeti konusunda gerekli önlemler alınarak görme engelli müşterilere sesli olarak sunuluyor. Bu hizmetle engelli müşteriler bakiye sorgulama, para çekme, para yatırma, kredi kartı borcu sorgulama ve kredi kartı borcu ödeme işlemlerini sesli menü üzerinden gerçekleştirebiliyor. Görme engelli müşteriler önce kişisel kulaklıklarını, ardından kartlarını ATM’ye takarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İşlem sırasında veya sonrasında kulaklık ATM’den çıkartıldığında ise işlemler sonlanıyor ve kart iade ediliyor. Sesli menü kullanılırken ATM ekranı karartılarak işlemlerin başkaları tarafından görülmesinin önüne geçiliyor. Böylece müşterinin kişisel veri güvenliği de sağlanmış oluyor. Kulaklık girişi yanında bulunan düğmeyle ses düzeyi ayarlanabiliyor. Ayrıca ATM'lerde bulunan orta tuş, giriş, sil, iptal tuşlarında, görme engelli müşterilerin rahat kullanabilmeleri için kabartmalı yazı yer alıyor.

Kuveyt Türk Bireysel ve Özelden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, “Görme engelli müşterilerimizin de bankacılık işlemlerini daha kolay yapabilmesini sağlamak için çalışmalarımızı bu sefer ATM’ler üzerinde yoğunlaştırdık. ATM’lerimizde kullanıma sunduğumuz sesli menü fonksiyonu sayesinde hem görme engellilerin finansal hizmetlere kolayca ulaşmasını sağlıyor, hem de engellerin aşılmasına yönelik toplumumuzda farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz” dedi.