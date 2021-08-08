Dünya Kuveyt, Türkiye’ye 45 kişilik itfaiye ekibi gönderiyor

Kuveyt, Türkiye’ye 45 kişilik itfaiye ekibi gönderiyor

Dünya

Kuveyt, Türkiye’ye 45 kişilik itfaiye ekibi gönderiyor

Kuveyt’in orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye’ye bugün itfaiye ekibi göndereceği bildirildi.

08 Ağustos 2021, Pazar 01:21 Son Güncelleme:
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Kuveyt İtfaiye Genel Kuvvetleri Başkanı Halid Mikrad, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için 45 kişilik itfaiye ekibinin bugün Türkiye’ye gönderileceğini duyurdu. Mikrad, benzer bir ekibin de orman yangınlarıyla mücadele için askeri uçakla Yunanistan’a gönderileceği bilgisini verdi.

AA

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