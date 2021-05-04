Kuvvetli fırtınada binanın dış kaplaması söküldü
Elazığ'da, etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın dış kaplaması yerinden sökülerek sokağa düştü. Binadan sökülen parçalar ise çevrede tehlike oluştururken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.
04 Mayıs 2021, Salı 18:57 Son Güncelleme:
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Elazığ'da, bugün etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından gün boyu etkisini sürdüren fırtınada bir binanın dış cephe kaplamaları yerinden söküldü.
Binadan sökülen parçalar ise çevrede tehlike oluştururken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ (DHA)