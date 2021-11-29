Türkiye Kuvvetli lodos hastanenin çatısını uçurdu

Kuvvetli lodos hastanenin çatısını uçurdu

Türkiye

Kuvvetli lodos hastanenin çatısını uçurdu

Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe devlet hastanesinin çatısı uçtu. Çatı hastanenin otoparkında park halinde bulunan araçlarda hasara yol açtı.

29 Kasım 2021, Pazartesi 18:44 Son Güncelleme:
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Göynük ilçesinde öğleden sonra kuvvetl rüzgar etkili oldu. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 55 kilometreye kadar ulaştı.

Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi’nin çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçaların üzerine düştüğü park halindeki ambulans ve araçlarda hasar oluştu. Çatının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK(Bolu)(DHA)

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