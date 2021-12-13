Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji saat vererek uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.
13 Aralık 2021, Pazartesi 18:21 Son Güncelleme:
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Trakya kesiminde görülecek olan yağmur ve sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiği bildirildi.
Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, yerel dolu oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Ünsal YÜCEL/EDİRNE (DHA)
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