Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre 30 Aralık 2021 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Burdur’da kuvvetli (21-50 kg/m2), güney ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların 1300 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulundu.

BURDUR (İHA)