Yemek Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi: Kuymak tarifi

Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi: Kuymak tarifi

Yemek

Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi: Kuymak tarifi

Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan kuymak tarifi evde kolaylıkla yapılabilecek bir lezzet. Bir başka adıyla muhlama ya da mıhlama olarak bilinen kuymak tarifi, ister sabah kahvaltısında isterseniz de öğle yemeğinde tüketebilirsiniz. Sevdiklerinize hazırlamak için kuymak tarifi arıyor ya da kuymak nasıl yapılır merak ediyorsanız "Kuymak tarifi, kuymak nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

20 Haziran 2020, Cumartesi 17:45 Son Güncelleme:
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Hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle gözleri doyuran kuymak tarifi oldukça pratik bir tarif. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için kuymak tarifi arıyor ya da kuymak nasıl yapılır merak ediyorsanız "Kuymak tarifi,kuymak nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Kuymak tarifi

Kuymak malzemeleri

  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı mısır unu
  • 2 su bardağı su
  • 300 gram Trabzon peyniri

Kuymak yapılışı

Tereyağını sahana aktarın. Kısık ateşte fokurdayana kadar eritin. Azar azar mısır unu ekleyip, tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurmaya başlayın. Mısır unu renk aldığında suyu ilave edin. Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini katıp, karıştırın. kuymağı aralarda karıştırarak kısık ateşte pişirin. Tereyağı üzerine çıkıp, renk aldığında ocaktan aldığınız kuymağı bekletmeden sıcak olarak servis edin. 

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