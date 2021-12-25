Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’ne geri sayım devam ediyor. Yılbaşı gecesi yapılacak çekiliş öncesi artık nefesler tutuldu. Son haftada 120 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar bilet almak için uzun kuyruklara giriyor. Oyunseverler, uğurlu olduklarına inandıkları gişeler ve gezici bayilerden şansını deniyor. Biletlerden de en çok rağbet her yıl olduğu gibi yine çeyrek bilete. Kimi uğuruna inandığı bir son rakam seçerek kimisi hiç bakmadan biletini alıyor. Genelde ayrı serilerden birkaç bilet alarak şansının deneyenler çoğunlukta.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN UMUT İÇİN BEKLENİR

Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olan 120 milyon TL'nin sahibini bulacağı yılbaşı çekilişine sayılı günler kala, heyecan arttı. 'Talih Kuşu'nun bereketini arayanlar hayallerine ulaşmak için bayilere gidiyor. Çeyrek biletin 30, yarım biletin 60, tam biletin de 120 liradan satıldığı bayilerin önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. İstanbul Eminönü'ndeki ünlü piyango bayisi Nimet Abla’da da gün boyunca uzun kuyruklar oluştu. Metrelerce uzayan kuyrukta bekleyenler soğuk havaya rağmen şikayetçi olmadan şansını arıyor. Bazı vatandaşlar her yıl şansını denediğini söylerken, bazıları da çocuklarının geleceğini ve eğitim masraflarını karşılamak için bilet aldığını söyledi.

İSTANBUL DIŞINDAN BİLET İÇİN GELİYORLAR

Sakarya'dan İstanbul'a Milli Piyango bileti almak için geldiğini söyleyen Kenan Aydın kuyrukta yarım saate yakın bir süre beklediğini söyledi. Aydın, "Adapazarı Sakarya’dan geliyorum. Kendime, akrabalarıma ve arkadaş çevreme bilet almaya geldim. 3-4 yıldır her yılbaşı öncesi mutlaka gelirim. Hem alışveriş, hem biletleri almak için bu bize biraz da seyahat bahanesi oluyor. Bu yıl da umutlarımız büyük. 120 milyon TL bu ekonomik ortamda herkes için çok büyük bir ikramiye.

GEÇ SAATE KADAR SATIŞ VAR

İstanbul’un tarihi gişesi Nimet Abla, yılbaşı gecesine kadar sürecek çalışma saatlerini oyunseverlerle paylaştı. Bilet satışlarının son güne kadar devam edeceği meşhur gişenin Eminönü şubesinde 21.30, Bakırköy şubesinde 22.30’a dek bilet satışı devam ediyor.