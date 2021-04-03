Türkiye Kuyucak Kaymakamı Kurt, otomobilinde ölü bulundu

Kuyucak Kaymakamı Kurt, otomobilinde ölü bulundu

Türkiye

Kuyucak Kaymakamı Kurt, otomobilinde ölü bulundu

Aydın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, otomobilinde ölü bulundu. Kaymakam Kurt'un silahla yaşamına son verdiği belirtildi.

03 Nisan 2021, Cumartesi 09:19 Son Güncelleme:
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Olay, saat 21.00 sıralarında Akbük Mahallesi sahil kenarında kayalık bölgede meydana geldi. 17 Eylül 2018 yılından bu yana Kuyucak Kaymakamı olarak görev yapan ve evli 2 çocuk babası Yılmaz Kurt, iddiaya göre dün mesai saati bitiminde Kaymakamlıktan ayrılırken personelle helalleşti.



Kurt’un eve gitmemesi üzerine durumdan şüphelenen yakınları, telefonla da ulaşamayınca jandarma ve polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Kaymakam Kurt'un telefon sinyalinden Didim Akbük Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Kaymakam Kurt otomobilin içerisinde, elinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Burhan CEYHAN- Bahattin ALBAYRAK/AYDIN, (DHA)

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