Türkiye Kuyucak Kaymakamı, otomobilinde ölü bulundu

Kuyucak Kaymakamı, otomobilinde ölü bulundu

Türkiye

Kuyucak Kaymakamı, otomobilinde ölü bulundu

Aydın’ın Kuyucak İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim’in Akbük Mahallesi’nde, otomobilinde ölü bulundu. Kaymakam Kurt’un, yapılan ilk incelemede başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdiği öğrenildi.

03 Nisan 2021, Cumartesi 00:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 21.00 sıralarında Akbük Mahallesi sahil kenarında kayalık bölgede meydana geldi. 17 Eylül 2018 yılından bu yana Kuyucak Kaymakamı olarak görev yapan ve evli 2 çocuk babası Yılmaz Kurt, iddiaya göre bugün mesai saati bitiminde Kaymakamlıktan ayrılırken personelle helalleşti. Kurt´un eve gitmemesi üzerine durumdan şüphelenen yakınları, telefonla da ulaşamayınca jandarma ve polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Kaymakam Kurt’un telefon sinyalinden Didim Akbük Mahallesi’nde olduğunu belirledi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Kaymakam Kurt otomobilin içerisinde, elinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Denetim mi? ‘Beş sene sonra gel...’
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Hızlı bir çark
Rauf Tamer
Şirin Sever
Dubai’de aşı turizmi yok, belki yakında olur
Şirin Sever
Hakan Çelik
Doğanın dostluğunu yeniden kazanalım
Hakan Çelik
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
Banu Şen
Daha 17'sinde karnındaki bebeğiyle katledilen Sezen'e
Banu Şen
Erkut Can
Manifestonuz hayırlı olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Evdeki internete en ucuz çözümler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul’da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak