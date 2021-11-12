Türkiye Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilogram altınla kaçan zanlı yakalandı

Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilogram altınla kaçan zanlı yakalandı

Türkiye

Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilogram altınla kaçan zanlı yakalandı

Antalya’da kuyumcu çalışanını silahla öldürüp, 2 kilogram altınla kaçtığı iddia edilen kişi Afyonkarahisar’da yakalandı.

12 Kasım 2021, Cuma 18:25 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışması kapsamında Afyonkarahibar-Kütahya yolu üzerinde bir aracı durdurdu. Sürücü S.Ö’yü gözaltına alan ekiplerin araçta yaptıkları aramada, motor içinde beze sarılmış vaziyette kalaşnikof, şarjör, 15 şarjör içinde kalaşnikof mermisi, 100 bin lira, 1 kilogram külçe altın ve 177 gram saf altın ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmesinin ardından zanlının 29 Ekim’de Antalya’da kuyumcu çalışanı Abuzer Atakan Gür’ün ölümüyle sonuçlanan silahlı soygun olayının faili olduğu belirlendi. S.Ö, Afyonkarahisar’daki işlemlerinin ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "29 Ekim’de Antalya’da kuyumcu Abuzer Atakan Gür’ü vahşice katleden ve kamuoyunda derin bir üzüntüyle neden olan silahlı soygun olayının firari şüphelisi şahıs, ekiplerimizin duyarlılığı neticesinde para, altın, silah ve ekipmanla Afyonkarahisar’da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğümüzü kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Olay

29 Ekim’de Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi’ndeki bir kuyumcu dükkanına gelen kar maskeli şüpheli, yanında getirdiği silahla iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür’ü (48) vurmuş, yaklaşık 2 kilogram altını alarak kaçmıştı. 112 Acil Servis ekiplerince Gür’ün hayatını kaybettiği belirlenmiş, polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

AA

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