Türkiye Kuyumcu soygunu kanla bitti! Çalışanı öldürdü, altınları alıp kaçtı

Kuyumcu soygunu kanla bitti! Çalışanı öldürdü, altınları alıp kaçtı

Türkiye

Kuyumcu soygunu kanla bitti! Çalışanı öldürdü, altınları alıp kaçtı

Antalya'da bir soyguncu girdiği kuyumcu dükkanına girdi. Kuyumcuda çalışan Abuzer Atakan Gür'ü tabancayla öldüren soyguncu, yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçtı.

29 Ekim 2021, Cuma 10:33 Son Güncelleme:
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Antalya'nın Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde saat 08.30 sularında meydana gelen olayda kar maskeli bir soyguncu kuyumcu dükkanına girdi.

Silahı 48 yaşındaki kuyumcu çalışanı Abuzer Atakan Gür’e doğrultan soyguncu ile Gür arasında arbede yaşandı. Boğuşma sırasında Gür'ü göğsünden vuran şüpheli, yaklaşık 2 kilo altın bilezik ve takıları alarak kaçtı.



İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Abuzer Atakan Gür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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