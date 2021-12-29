Türkiye Kuyumculara bir torba dolusu sahte altın alyans satmaya çalışırken yakalandı

Kuyumculara bir torba dolusu sahte altın alyans satmaya çalışırken yakalandı

Türkiye

Kuyumculara bir torba dolusu sahte altın alyans satmaya çalışırken yakalandı

Kocaeli Gölcük'te kuyumcuları tek tek gezen Yasin Y. sahte altın alyansları satmaya çalışırken yakalandı. Yasin Y.’nin aracında torba içerisinde 150 tane sahte altın alyans ele geçirilirken, kaçma anları ve yakalanışı güvenlik kamerasına yansıdı.

29 Aralık 2021, Çarşamba 13:47 Son Güncelleme:
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Olay dün, Gölcük 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Yasin Y. bir kuyumcuda alyans bozdurduktan sonra aynı cadde üzerinde bulunan başka bir kuyumcuya girdi. Kuyumcu Ceyhun Gemici alyansın sahte olduğunu anlarken, bu sırada Yasin Y.’yi takip eden diğer kuyumcu iş yerine geldi. Alyansın sahte olduğunu belirten kuyumcu, Yasin Y.’den parasını geri aldı. Yasin Y. kuyumcudan kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak iş yerine sokuldu.


Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi, Yasin Y.’yi gözaltına aldı. Yasin Y.’nin Amiral Sağlam Caddesi üzerinde park ettiği aracında arama yapıldı. Poşetin içerisinde 150 tane sahte altın alyans ele geçirildi. Ayrıca, Yasin Y.’nin üzerinde bulunan 10 bin TL paraya da el konuldu. Kuyumculara tek tek girerek birer birer alyansları sattığı belirlenen Yasin Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yasin Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuyumcu Ceyhun Gemici’nin iş yerinde yaşanan anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Dolandırıldığını anlayan kuyumcunun Yasin Y.’den parasını alması, Yasin Y.’nin kaçmaya çalıştığı sırada yakalanması ve iş yerine sokulduğu anlar görüntülerde yer aldı.

DHA

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