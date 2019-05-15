Kuyumcunun arkalarından ateş ettiği o soyguncular yakalandı

Başakşehir, Bahçeşehir Mahallesi, Vali Recep Yazıcıoğlu caddesi üzerinde 24 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen olayda bir kuyumcuya 100 dolar bozdurma bahanesiyle giren 3 kişi, içeride bulunan çalışanı etkisiz hale getirerek bir miktar altın ve dövizi gasp etmişti. Soygun sırasında evinde bulunan işyeri sahibi, anlık güvenlik kameraları görüntülerini cep telefonu üzerinden izleyerek soygunu fark etmiş, işyerinin önüne gelerek soygunculara ateş açmıştı. Şüpheliler çalıntı olduğu belirlenen bir otomobille olay yerinden kaçmışlardı. İşyeri sahibi şüphelilerin yaklaşık 80 bin lira değerinde altın ve dövizi çaldıklarını söylemişti.

KAÇTIKLARI OTOMOBİLİ YAKMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobilin izini sürdü. Otomobil olaydan 5 gün sonra Büyükçekmece’de boş bir alanda yakılmış olarak bulundu.

ŞÜPHELİLER SIRAYLA GÖZALTINA ALINDI

Polis olayla ilgili sürdürdüğü soruşturmada önce şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler Eşref Ö.(50) gözaltına alındı. Eşref Ö.’nün telefonundan diğer şüpheli Sıddık B.’ye mesaj atarak buluşma teklif eden polis ekipleri onu da buluşma yerine geldiğinde yakaladı. Diğer şüpheli Mahmut K.(37) da çalıştığı işyerinde gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte sahte polis kimliği, polis kelepçeleri, bir adet şok cihazı, polis sireni ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

BİR KİŞİYİ DE KAÇIRIP PARALARINI ALMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin 3 Mayıs 2019 tarihinde Sultangazi ilçesi 50 yıl mahallesinde bir başka gasp olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin lüks otomobilinin içinde oturan F.K. adlı mağdurun yanına polis olduklarını söyleyerek yaklaştıkları onu otomobillerine alarak kaçırdıkları öğrenildi. F.K.’nın üzerindeki 9 bin lira ve cep telefonunu alan şüphelilerin daha sonra onu araçtan indirerek kaçtıkları öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Eşref Ö., Sıddık B. ve Mahmut K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)