Kuyumcuyu dolandıran zanlılar yakalandı

Olay, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi Kemaliye Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kuyumcuya gelen ve kendilerinin Gürcistan uyruklu olduklarını belirten biri kadın 3 kişi, önceki günlerde 3 bin, 5 bin ve 9 bin dolar alıp karşılığında Türk parası verdi. Daha sonra şahıslardan 2’si tekrar kuyumcuya gelerek 28 bin dolar alacaklarını söyledi.

'BANKAYA YATMASINI BEKLİYORUZ'

İş yeri sahibi 28 bin dolar parayı sayarak hazırlaması sonrasında parayı şahıslara verdi. Şahıslar yanında getirdikleri değeri düşük dolarlarla verilen dolarları el çabukluğuyla değiştirerek 28 bin doların karşılığı olan 162 bin TL’nin bankaya yatmasını beklediklerini yattığında ise gelip ödeyeceklerini ve doları alacaklarını söyledi.

GERİ DÖNMEDİLER

Daha sonra kuyumcudan ayrılan şahıslar bir daha geri dönmedi. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi kuyumcuda bıraktıkları çantayı açarak içinden 2 adet 100 dolar ve geri kalan paranın 1 dolarlardan oluştuğunu görerek durumu polise bildirdi.

TUTUKLANDILAR

Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri dolandırıcılık yapan yabancı uyruklu Jetrana Shvılı Tsitsino ve iki erkek şahsı Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA