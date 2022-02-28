Türkiye Kuzeni tarafından bıçaklanmıştı... Yaşam savaşını kaybetti!

Kuzeni tarafından bıçaklanmıştı... Yaşam savaşını kaybetti!

Türkiye

Kuzeni tarafından bıçaklanmıştı... Yaşam savaşını kaybetti!

Elazığ'da tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

28 Şubat 2022, Pazartesi 09:23 Son Güncelleme:
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Elazığ'ın Olgunlar Mahallesi'ne bağlı Sultan Fatih Caddesi'nde meydana gelen olayda, altlı üstlü aynı binada oturan kuzenler M.C. ve H.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.


Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, H.C. kuzeni M.C.’yi karnından ve göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesi sonrası M.C., binanın girişinde bulunan bakkala sığındı. 

Kapıyı kapatıp yaralıya yardım etmek isterken mahalle bakkalı M.Y. de şüpheli H.C.’nin bıçak darbesiyle ayağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Karnından ve göğsünden bıçaklanan M.C., Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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