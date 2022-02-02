Türkiye Kuzeniyle sahte içki yaptı hastanede hayatını kaybetti!

Kuzeniyle sahte içki yaptı hastanede hayatını kaybetti!

Türkiye

Kuzeniyle sahte içki yaptı hastanede hayatını kaybetti!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kuzeni A.B. ile evde sahte içki yapıp, içtikten sonra fenalaşan Tuncay Bozkurt (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

02 Şubat 2022, Çarşamba 12:04 Son Güncelleme:
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Edremit'e bağlı Tuzcumurat Mahallesi'nde yaşayan ve ailevi sorunları olduğu ileri sürülen Tuncay Bozkurt, dün akşam kuzeni A.B. ile evde sahte içki hazırladı.


Kuzenler, sahte içkiyi içtikten bir süre sonra ayrıldı. Kardeşinin evine giden Bozkurt, burada aniden fenalaştı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Bozkurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Bozkurt'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. A.B. ise ifadesi için Edremit Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, soruşturma başlattı.

Abdulkadir AYDINIŞIK/ BALIKESİR, (DHA)


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