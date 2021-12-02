Kuzenlere kanlı pusu! Acı haberleri geldi

Olay, saat 20.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Çiftsüren ve kuzeni Abdulsamet Çiftsüren, motosiklet ile cadde üzerinde ilerlerken yanlarına üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet yanaştı.

Kimliği belirsiz kişilerin tabancayla ateş açtığı iki kuzen, vücutlarına isabet eder kurşunlarla yaralanarak motosikletten düştü.

Kuzenler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı

Saldırganlar motosiklet ile hızla olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Yusuf ve Abdulsamet Çiftsüren kuzenler, olay yerinde sağlık personelinin kalp masajının ardından ambulanslara taşındı. Kentteki farklı hastanelere götürülen kuzenler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede saldırganların silahından çıktığı değerlendirilen iki boş tabanca kovanı bulundu. Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA (DHA)



