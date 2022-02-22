Rus doğalgazını Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım 2 projesi ile ilgili Rusya’ya kötü haber geldi. Almanya Başbakanı Scholz, "Rusya'nın hamlesinden sonra Kuzey Akım 2'ye onay verilemez" açıklamasında bulundu. Rus doğalgazının ithalatında önemli bir yer tutan Kuzey Akım 2 projesi iptal edildi…

KUZEY AKIM 2 PROJESİ NEDİR?

İki sualtı hattından oluşan Kuzey Akım 2 projesi, Rus gazını Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Avrupa'ya taşımayı hedefleyen bir proje.

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avroya mal olan Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firma Nord Stream 2 AG.

Polonya, Ukrayna ve Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra OMV, Shell, Wintershall, Engie ve Uniper gibi şirketler yer alıyor.

Bu boru hattı ABD tarafından Avrupa'nın enerji güvenliği açısından risk olarak görülüyor ve ABD'nin Doğu Avrupa'daki Ukrayna ve diğer müttefiklerini ekonomik olarak zora sokacağını öne sürüyordu. Daha sonra Biden ve Merkel, Kuzey Akım 2 boru hattı projesi için anlaşmaya varmıştı.

Projeyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşınması planlanıyor. Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur-BNetzA 16 Kasım'da yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2 projesinin ruhsatlandırma sürecinin geçici olarak askıya alındığı bildirmişti. 6 Eylül'de Gazprom'dan yapılan açıklamada ise boru hattının yıl bitmeden faaliyete geçirilmesinin planlandığı kaydedilmişti.

DOĞALGAZ HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Sahibi ve işletmecisi Nord Stream AG olan doğalgaz hattı Rusya'daki Vıborg şehrinden Baltık Denizi'nden Almanya'daki Greifswald kasabasına kadar uzanıyor.