Türkiye Kuzey Ege’de feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege’de feribot seferlerine fırtına engeli

Türkiye

Kuzey Ege’de feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege’de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kuzey Ege’de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın için planlanan bazı seferler yapılamayacak.

19 Kasım 2020, Perşembe 19:06 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı’nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan Gökçeada’dan saat 07.00 ve Kabatepe’den saat 09.00’daki seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

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AA

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